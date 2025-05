Fmi Italia promossa con riserva Futuro incerto

L'Italia è stata promossa con riserva dal FMI, ma il futuro rimane denso di incognite. Nonostante segnali di crescita, il Paese deve affrontare sfide strutturali come l'invecchiamento della popolazione e l'incertezza dei dazi. Questa situazione mette in luce un tema cruciale: la sostenibilità economica. Riusciremo a trovare un equilibrio tra ripresa e stabilità? Scopriamo insieme le strategie necessarie per costruire un'Italia più forte e resiliente.

L’Italia avanza ma su un sentiero pieno di incognite, tra segnali di ripresa e fragilità strutturali. I dazi oscurano le prospettive di crescita, già aggravate dal rapido invecchiamento della popolazione, e gli sforzi sui conti pubblici richiedono un maggiore impegno per far calare il debito. Il Fondo monetario internazionale, al termine della sua missione in Italia per compilare il rapporto annuale ‘Article IV’, suggerisce al governo di non accontentarsi di un 2024 chiuso meglio del previsto. I rischi sono elevati e, sebbene l’Istat segnali una ripresa della fiducia e Federmeccanica una flebile ripresa, il fatturato dell’ industria e l’export continuano a calare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fmi, Italia promossa con riserva. "Futuro incerto"

