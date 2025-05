Fmi | anche senza dazi va tagliata la spesa sociale

Il Fondo Monetario Internazionale lancia un allerta chiara: anche senza i dazi di Trump, l'Italia deve rivedere la sua spesa sociale, colpendo persino le pensioni. Questo non è solo un problema nazionale, ma si inserisce in un dibattito globale sulla sostenibilità dei sistemi di welfare in tempi di crisi economica. È ora di riflettere su come garantire un futuro equo e solidale per tutti. Rimanere informati è fondamentale!

Che ci siano, o meno, i dazi di Trump l’Italia dovrà continuare a tagliare la spesa sociale e aggredire anche quella delle pensioni. Ciò vale anche per l’altro dossier aperto, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Fmi: anche senza dazi va tagliata la spesa sociale

Cerca Video su questo argomento: Fmi Senza Dazi Tagliata Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Fmi, in Italia prospettive incerte, pesano dazi e demografia

Da ansa.it: "Le prospettive di crescita restano altamente incerte per le persistenti tensioni nel commercio globale. (ANSA) ...

FMI, Italia rischia con dazi, invecchiamento, produttività. Più sforzi su debito e riforme

Secondo money.it: Il FMI richiama l'Italia su alcuni punti cruciali per crescita e conti pubblici: servono ancora degli sforzi importanti, nonostante piccoli passi in avanti.

Fmi: deficit Italia dimezzato ma incerta crescita, pesano dazi e demografia

Segnala repubblica.it: Gli esperti del Fmi raccomandano di "proseguire con questa buona performance” grazie anche alla lotta all'evasione e la conformità fiscale ...