Fluido leggero ricco di ruches volant e balze detta tendenza con il suo fascino boho chic

Scopri il fascino boho chic che sta conquistando il mondo della moda! Nel primo quadrimestre del 2025, un mini abito in mussola di seta firmato Chloé è diventato un vero oggetto del desiderio, tanto da risultare esaurito. La nuova collezione di Chemena Kamali esplora un'estetica romantica, perfetta per chi ama sentirsi unica e alla moda. Non perdere l’occasione di abbracciare questa tendenza che celebra la leggerezza e la femminilità!

Nel primo quadrimestre del 2025, sulla piattaforma di ricerca Lyst tra i primi 10 articoli più cercati c’è un mini abito in mussola di seta ricco di volant firmato Chloé che tuttora risulta esaurito sul sito del brand. Il mood romantico e boho chic dei vestiti disegnati da Chemena Kamali alla sua prima collezione come direttrice creativa della maison francese ha fatto scuola oltre che tendenza, facendo diventare gli abiti con ruches e volant tra i più desiderati. E anche se il capo di cui stavamo parlando appartiene alla collezione per lo scorso autunno inverno, il trend sembra non arrestarsi nemmeno per la primavera estate 2025. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Fluido, leggero, ricco di ruches, volant e balze, detta tendenza con il suo fascino boho chic

Voglia di romanticismo? Questo è l’abito su cui puntare

Scrive amica.it: Balze e volant a profuzione decorano l’abito lungo firmato Ulla Johnson alla sfilata primavera estate 2025 (foto Spotlight Launchmetrics).