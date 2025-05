Flash mob per Martina all’esterno della scuola di Casoria

Un flash mob toccante ha riunito studenti e cittadini a Casoria, in memoria di Martina, la 14enne vittima di violenza. Indossando magliette bianche, i partecipanti hanno lanciato un forte messaggio contro il femminicidio, una piaga sociale che colpisce sempre più giovani. Questo gesto non è solo una commemorazione, ma un appello alla consapevolezza e al cambiamento. La voce dei ragazzi si fa sentire: insieme per un futuro senza paura.

Tempo di lettura: < 1 minuto Flash mob nel pomeriggio all'esterno dell'Istituto statale di istruzione secondaria 'Andrea Torrente' di Casoria (Napoli) frequentato da Martina, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato. A partecipare alunni, collettivi studenteschi ma anche tanti cittadini. Molti giovanissimi indossano una maglietta bianca con impressa l immagine di Martina, altri hanno preparato cartelli dove si legge 'Basta doppi standard', 'No significa No!' e cinque lettere che compongono la parola 'Basta'. All'ingresso dell'Istituto scolastico e' stato affisso uno striscione 'Martina vive' – Resterai sempre nei nostri cuori.

