Fiumicino una giornata di festa per i piccoli ospiti del Bambin Gesù

Fiumicino ha vissuto una giornata indimenticabile per i piccoli ospiti dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. La Polizia di Stato ha trasformato il corridoio del dolore in un luogo di sorrisi, portando gioia e affetto direttamente a chi ne ha più bisogno. In un contesto in cui la solidarietà diventa sempre più fondamentale, gesti come questi ci ricordano che la comunità può unirsi per rendere il mondo un posto migliore. Un'iniezione di speranza!

Fiumicino, 30 maggio 2025- È stata una missione speciale, quella di stamattina, per la Polizia di Stato: il leit motiv della giornata è stato quello di regalare un momento di festa, di sorrisi ed affetto ai bambini ospitati presso l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù a Palidoro. Gli agenti del Commissariato Porta Maggiore e del Commissariato Fiumicino, insieme al personale delle Specialità dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ed in collaborazione con la Protezione Civile di Roma, hanno così deciso di manifestare la loro vicinanza ai piccoli ospiti ed alle loro famiglie con una visita a sorpresa di gruppo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

