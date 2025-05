Fiumicino torna Parco in Festa | tre giorni da non perdere

Fiumicino si prepara a vivere tre giorni di pura magia con "Parco in Festa 2025"! Dal 6 all'8 giugno, il Parco del Perugino si trasformerà in un palcoscenico di eventi, musica e divertimento, un'occasione imperdibile per famiglie e amici. In un’epoca in cui ci riscopriamo sempre più legati alla natura e alle comunità, questo festival rappresenta un momento di ritrovo e convivialità. Non mancare!

Fiumicino, 30 maggio 2025- Mancano ormai pochi giorni ad uno degli appuntamenti più attesi a Parco Leonardo: “Parco in Festa 2025”. L’evento annuale, organizzato dal Comitato di Quartiere Parco Leonardo e giunto ormai alla sua sesta edizione, animerà il parco del Perugino dal 6 all’8 giugno, dalle ore 17:00 alle 23:30, con ingresso libero e gratuito. Il programma della tre giorni è stato concepito per offrire un’ampia gamma di attività, spaziando dalla cultura allo sport, dalla musica all’intrattenimento. La giornata inaugurale di venerdì 6 giugno sarà un viaggio tra Oriente e ritmi urbani. Un’immersione nella cultura giapponese fortemente voluta da Akira Yoshida, che in serata avrà un momento di spicco: l’intervista dal vivo con Leonardo Graziano, il doppiatore italiano della celebre serie “Naruto”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it © Cdn.ilfaroonline.it - Fiumicino, torna “Parco in Festa”: tre giorni da non perdere

La Fiera del Disco al Parco Da Vinci di Fiumicino

Vieni a scoprire la Fiera del Disco al Parco Da Vinci di Fiumicino, l'appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e collezionismo! Sabato 14 e domenica 15 giugno, oltre 30 espositori offriranno un’ampia selezione di vinili, CD, poster e memorabilia, in un’atmosfera ricca di mille emozioni e pezzi unici.

