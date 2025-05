Fiumicino i dehors rimarranno lungo via della Torre Clementina

A Fiumicino, il profumo della ristorazione all'aperto continua a diffondersi! I dehors lungo via della Torre Clementina resteranno in vigore fino alla fine di ottobre, un segnale positivo per i ristoratori locali e per tutti coloro che amano godere di un pasto all'aria aperta. Questa decisione non solo sostiene l’economia locale, ma si inserisce nel trend crescente di socialità e convivialità che caratterizza le città post-pandemia. Sarà il momento di gustare piatti prelibati con vista sul mare

Fiumicino, 30 maggio 2025- Nessuna stretta, almeno per ora. A Fiumicino i dehors potranno restare lungo via della Torre Clementina fino alla fine di ottobre. Lo ha deciso la Giunta comunale sospendendo temporaneamente l’efficacia della delibera dell’11 febbraio che ne prevedeva la rimozione. Una scelta dettata dalla volontà di sostenere la ristorazione e l’occupazione stagionale in uno dei momenti più strategici per il turismo locale. La decisione, formalizzata con la delibera n. 81 del 20 maggio 2025, è arrivata dopo l’istanza protocollata da numerosi operatori del settore ristorativo, preoccupati per le ricadute economiche che avrebbe comportato la revoca delle autorizzazioni straordinarie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: Fiumicino Dehors Rimarranno Lungo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Fiumicino, i dehors rimarranno lungo via della Torre Clementina

Come scrive ilfaroonline.it: Fiumicino, 30 maggio 2025- Nessuna stretta, almeno per ora. A Fiumicino i dehors potranno restare lungo via della Torre Clementina fino alla fine di ottobre. Lo ha deciso la Giunta comunale sospendend ...

Fiumicino, Montino: «Il mercato del pesce torna lungo il porto»

Riporta ilmessaggero.it: Dopo tanti anni turisti e residenti potranno tornare ad acquistare il pesce in via di Torre Clementina a Fiumicino, lungo il porto canale. Un rito che era sparito dopo che i banchi del pesce erano ...

Fiumicino, lavori in corso su collettori fognari lungo la costa

Da romatoday.it: Interventi sui collettori fognari dislocati lungo la fascia costiera del Comune di Fiumicino. Ne da notizia l'assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia. "Avevamo chiesto ad Acea di ...