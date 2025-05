Firmato il contratto integrativo dei dipendenti della Fondazione Guido d' Arezzo

Arezzo segna una svolta storica! È stato firmato il primo contratto integrativo dei dipendenti della Fondazione Guido d'Arezzo, un evento che rappresenta un passo avanti per la cultura in Toscana. Questo accordo non solo migliora le condizioni lavorative, ma sottolinea anche l'importanza del settore culturale nel contesto attuale, sempre più orientato verso la valorizzazione dei talenti locali. Un segnale positivo che invita a riflettere sull'importanza di investire nella cultura!

Arezzo, 30 maggio 2025 – E' il primo in Toscana di Federculture La FP Cgil ha firmato oggi il contratto integrativo della Fondazione Guido d'Arezzo. "E' il primo della Fondazione e anche il primo in Toscana - annuncia Giacomo Nebbiai, dirigente e componente della Segreteria della Fp Cgil provinciale. Il contratto nazionale di riferimento è quello di Federculture, la federazione di aziende, società, enti che si occupano di cultura, turismo, servizi, sport e tempo libero". L'accordo interessa i dipendenti della Fondazione e ha validità triennale, cioè fino al 31 dicembre 2027 per gli aspetti normativi e annuale per l'aspetto economico con scadenza alle fine di quest'anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firmato il contratto integrativo dei dipendenti della Fondazione Guido d'Arezzo

Bretella di Barbeano, firmato il contratto: dalla Regione 38 milioni di euro

Oggi, 12 maggio, è stato firmato il contratto con l'impresa vincitrice per la realizzazione della bretella di Barbeano, un'opera vitale per il Friuli Venezia Giulia.

Cerca Video su questo argomento: Firmato Contratto Integrativo Dipendenti Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trasporti Atap: firmato il contratto integrativo da 212mila euro all’anno; Reale Mutua Assicurazioni, prosegue il confronto per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale; Mondo Convenienza/Iris Mobili: firmato il primo “Protocollo Appalti”; Dipendenti pubblici e personale docente, firmato il contratto per il pagamento una tantum. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Firmato il contratto integrativo dei dipendenti della Fondazione Guido d'Arezzo

Si legge su lanazione.it: Arezzo, 30 maggio 2025 – Firmato il contratto integrativo dei dipendenti della Fondazione Guido d'Arezzo ...

Dipendenti pubblici e personale docente, firmato il contratto per il pagamento una tantum

Lo riporta altoadige.it: Entro l'autunno, i dipendenti pubblici e il personale docente riceveranno ... relazioni sindacali e la grande maggioranza dei sindacati rappresentativi hanno firmato il contratto necessario a tal fine ...

Dipendenti pubblici e il personale docente, firmato il contratto per il pagamento una tantum

Si legge su altoadige.it: Entro l'autunno, i dipendenti pubblici e il personale docente riceveranno ... relazioni sindacali e la grande maggioranza dei sindacati rappresentativi hanno firmato il contratto necessario a tal fine ...