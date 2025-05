Firenze tramvia | ruba il cellulare a 17enne per comprare droga Preso il presunto spacciatore | aveva anche 4mila euro

A Firenze, la tramvia si trasforma in un palcoscenico di cronaca nera: un 38enne, sospettato spacciatore, ha rubato il cellulare a un giovane per finanziare il suo vizio. I poliziotti hanno trovato addosso a lui 4.000 euro, un dettaglio che fa riflettere sulla crescente intersezione tra criminalità e vulnerabilità giovanile. Questo episodio è un campanello d’allarme su quanto sia importante proteggere i nostri ragazzi da un mondo che può rivelarsi insid

Ieri pomeriggio, 29 maggio 2025, gli agenti della Pol-tramvia hanno arrestato un 38enne di origine nigeriana per i reati detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo stesso, inoltre, è stato denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, tramvia: ruba il cellulare a 17enne per comprare droga. Preso il presunto spacciatore: aveva anche 4mila euro

Firenze: stop alle sigarette anche a fermate di bus e tramvia. UnanimitĂ sulla mozione M5S

Firenze si prepara a dire addio al fumo in spazi pubblici, grazie all'approvazione unanime della mozione del Movimento 5 Stelle.

Cerca Video su questo argomento: Firenze Tramvia Ruba Cellulare Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ruba cellulare a ragazza sulla tramvia a Firenze, agente fuori servizio lo blocca

Secondo gonews.it: A Firenze, un poliziotto fuori servizio ha arrestato un 26enne marocchino per furto con strappo. Il giovane ha sottratto il cellulare a una ragazza italiana del '98 mentre era sulla tramvia ...

Ruba un cellulare e scappa: fermato da un poliziotto fuori servizio

Da lanazione.it: Firenze, 26 marzo 2025 – Ha sottratto il cellulare ad una ragazza a bordo della tramvia, poi ha tentato di darsi alla fuga. A fermarlo ci ha pensato un poliziotto libero dal servizio ...

Firenze, ruba il telefono a una donna in Tramvia, ma viene fermato e arrestato in flagranza

Come scrive 055firenze.it: La vittima è una ragazza italiana di 27 anni che, intorno alle ore 19.30, si trovava seduta a bordo della Tramvia quando, alla fermata Porta Al Prato-Leopolda, un ragazzo le avrebbe afferrato il ...