Firenze sposa l’Europa Il Settecento agli Uffizi

Firenze sposa l'Europa con una mostra imperdibile agli Uffizi! Fino al 28 novembre, lasciati incantare dalle opere del Settecento, un periodo di straordinaria creatività e scambi culturali. Tra opere degli ultimi Medici e il suggestivo "Vesuvio in Eruzione" di Thomas Patch, scoprirai come l'arte fiorentina si intreccia con il Grand Tour. Un viaggio nel tempo che celebra l'eccellenza artistica e la bellezza senza tempo. Non perdertelo!

Il percorso parte con la produzione artistica al tempo degli ultimi Medici, nei primi decenni del Settecento e si conclude con una serie di opere legate al Grand Tour, tra le quali una spettacolare visione del 'Vesuvio in Eruzione' di Thomas Patch. Fino al 28 novembre, nelle sale del piano terra delle Gallerie degli Uffizi, si può visitare la mostra 'Firenze e l'Europa. Arti del Settecento agli Uffizi', curata del direttore Simone Verde e da Alessandra Griffo, responsabile della Pittura del Settecento. Con questa esposizione il museo riattiva un archivio interno, rimettendo in circolazione circa 150 opere tra dipinti, sculture, porcellane, arredi e oggetti da collezione, molte delle quali mai esposte prima.

