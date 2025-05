Firenze scippano anziana e il vicinato insorge Intervento della polizia

Firenze è in allerta: l’ennesimo scippo ai danni di un'anziana ha acceso la protesta in un quartiere già segnato dalla paura. I residenti, stanchi della violenza delle baby gang, si sono uniti per difendere la propria comunità. Questo episodio non è solo un fatto isolato, ma un segnale chiaro di come la sicurezza nelle città stia diventando una battaglia quotidiana per molti. Unisciti alla voce di chi chiede più protezione e attenzione alle strade!

Firenze, 30 maggio 2025 – Ancora violenza, ancora baby gang in via Canova. E in uno dei punti più caldi: l’area residenzialecommerciale dei Giuncoli, davanti ai cosiddetti palazzi blu. E stavolta, dopo l’ennesimo episodio, il vicinato insorge. In seguito allo scippo di una catenina a un’anziana, i ladri sono stati rincorsi e hanno rischiato il linciaggio. “Sono i soliti che mettono in subbuglio L’Esselunga, li conosciamo bene – raccontano dei residenti che hanno assistito alla scena, esasperati dal clima di insicurezza che si respira nel rione – Hanno strappato la collanina a una signora di una certa età in via Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, scippano anziana e il vicinato insorge. Intervento della polizia

