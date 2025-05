Firenze | morto Mario Primicerio ex sindaco e matematico Era stato al fianco di La Pira

È un giorno triste per Firenze: è scomparso Mario Primicerio, ex sindaco e rinomato matematico, a 84 anni. La sua vita è stata un'affascinante fusione tra scienza e politica, portando avanti i valori del "sindaco santo" La Pira. In un’epoca in cui l'impegno civico è più che mai fondamentale, la sua eredità ci ricorda che il sapere e la passione possono cambiare le comunità. Scopriamo insieme come la sua visione continua a ispirare.

E' morto prima dell'alba di oggi, 30 maggio 2025, Mario Primicerio, matematico di fama internazionale ed ex sindaco di Firenze. Aveva 84 anni. Alla carriera scientifica aveva affiancato l'impegno politico e sociale, maturato negli anni giovanili a fianco del "sindaco santo" Giorgio La Pira, di cui fu collaboratore. Chi lo ha conosciuto da vicino, come chi scrive queste righe, lo ricorda non come un politico ma soprattutto come una persona al servizio della comunità. L'insegnamento di La Pira, su di lui, aveva lasciato una traccia profonda

