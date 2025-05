Firenze i dannati della Bolognese Clacson smog e rabbia Tutti fermi per i cantieri in fila per due ore

Firenze si ferma: clacson e smog dominano la via Bolognese, dove i lavori stradali bloccano il traffico per ore. Questo scenario non è solo una questione locale, ma un riflesso di un'Italia in cui le infrastrutture faticano a stare al passo con le esigenze quotidiane. E mentre i cittadini si arrabbiano, si fa spazio un’interessante riflessione: come possiamo migliorare la mobilità urbana? La risposta potrebbe essere nelle soluzioni sostenibili.

Firenze, 30 maggio 2025 – Chilometri di auto ferme, clacson, frenate, facce tese al volante. È un equilibrio fragile quello su cui si regge il traffico su via Bolognese – porta nord della città percorsa ogni giorno da migliaia di residenti e pendolari – dove pochi metri di cantiere con senso unico alternato bastano a mandare completamente in tilt la circolazione. Da via Trieste a via di Careggi, dalla zona di Trespiano fino a via del Cionfo: ieri mattina, poco prima delle 8, centinaia di auto sono rimaste completamente bloccate a causa del restringimento all’altezza di via di Careggi. Qui, dal 26 maggio, il traffico è regolato da un semaforo per consentire i lavori di Publiacqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, i dannati della Bolognese. Clacson, smog e rabbia. Tutti fermi per i cantieri, “in fila per due ore”

