Firenze al conservatorio Cherubini al via ' Stems' tra musica e tecnologia

Firenze si prepara a immergersi nel futuro della musica con la quarta edizione di Stems al Conservatorio “L. Cherubini”. Un connubio perfetto tra melodie e innovazione, dove studenti e tecnologia creano un dialogo unico. In un’epoca in cui l'arte si fonde con il digitale, questo evento rappresenta una preziosa opportunità per scoprire talenti emergenti e nuove sonorità. Non perdere l'occasione di vivere la musica del domani!

Firenze, 30 maggio 2025 - Il Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze, con il supporto del Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie, dà il via alla quarta edizione della rassegna Stems. Un progetto che, ormai consolidato nel panorama musicale fiorentino, continua a offrire un'importante vetrina agli studenti dell’Istituto musicale e a quelli del Politecnico delle Arti e del Design, promuovendo la valorizzazione delle loro competenze attraverso masterclass, workshop, concerti ed eventi. L’obiettivo è sempre lo stesso: stimolare la creatività degli studenti e ampliare le loro capacità in ambito musicale e tecnologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al conservatorio Cherubini al via 'Stems' tra musica e tecnologia

Firenze, musica e arte si fondono al Museo Novecento

Firenze, dove musica e arte si intrecciano, ospita il Museo Novecento per l'evento "The Magic Music Planet".

