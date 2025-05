Firenze | aggrediscono i poliziotti durante un controllo antidroga in via Mariti Cinque arrestati

Firenze, un episodio inquietante scuote la città: cinque cittadini marocchini sono stati arrestati dopo un'aggressione ai poliziotti durante un controllo antidroga. Questo evento evidenzia un trend allarmante di violenza contro le forze dell'ordine, riflettendo un clima di crescente insicurezza. La lotta contro il traffico di sostanze illecite si intensifica, ma a che prezzo? È tempo di riflettere su come proteggere chi ci tutela.

FIRENZE – Ieri sera, 29 maggio 2025, le Volanti della questura di Firenze hanno arrestato cinque cittadini marocchini – rispettivamente di 18, 27, 41, 36 e 31 anni – per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso; il 31 enne è stato, altresì, denunciato in stato di arresto per il reato di detenzione ai .