Fiorentina ufficiale l’addio di Palladino | svelata la modalità il comunicato

La Fiorentina chiude il capitolo Raffaele Palladino: un cambiamento che segna un momento cruciale nella stagione, in un campionato sempre più competitivo. Sorprende come la società stia cercando di rilanciarsi in un contesto dove le scelte degli allenatori possono decidere il destino del club. Questo addio apre la strada a nuove strategie e opportunità. Chi sarà il prossimo a prendere le redini? Non perdere i prossimi sviluppi!

La Fiorentina ha ufficializzato l’addio di Raffaele Palladino come allenatore della Fiorentina. Tutti i dettagli in merito alla scelta La Fiorentina, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’addio di Raffaele Palladino come allenatore. L’annuncio arriva dopo che l’ex Juve aveva ufficiosamente rassegnato le dimissioni nella giornata di mercoledì. COMUNICATO UFFICIALE FIORENTINA – «ACF Fiorentina comunica . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, ufficiale l’addio di Palladino: svelata la modalità, il comunicato

Comuzzo Juventus: la Fiorentina blinda il difensore! Annuncio ufficiale del club viola sul futuro del classe 2005. Il comunicato e tutti i dettagli

La Fiorentina ha ufficialmente blindato il giovane difensore classe 2005, Comuzzo, rinnovando il suo contratto fino al 2029 con un’opzione.

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Ufficiale Addio Palladino Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fiorentina, Palladino si è dimesso. I dirigenti stanno cercando di convincerlo a restare; L’addio dell’allenatore. Palladino, strappo inatteso. I tifosi: “Ora un grande nome”; CALCIO Fiorentina-Palladino, rottura improvvisa tra pressioni, contestazioni e addio amaro; La Fiorentina e l'addio di Palladino, il fuoco sotto la cenere che nessuno aveva visto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ufficiale Fiorentina: Palladino lascia la panchina

Riporta laziopress.it: Dopo le notizie degli ultimi giorni, Palladino ha ufficialmente lasciato la panchina della Fiorentina Dopo aver rinnovato il proprio contratto poco tempo fa, proprio con la Fiorentina, il 28 maggio ...

Fiorentina: risolto consensualmente contratto con Palladino

Secondo ansa.it: Adesso è anche ufficiale: la Fiorentina e Raffaele Palladino hanno risolto consensualmente il contratto che legava il club al tecnico campano e al suo staff. (ANSA) ...

Fiorentina, risoluzione consensuale…"

Secondo informazione.it: Si avvicina il divorzio tra la Fiorentina e Raffaele Palladino. Nelle prossime ore il tecnico ex Monza dovrebbe infatti siglare la risoluzione contrattuale con il club viola poche settimane dopo il ri ...