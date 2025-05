fiorentina ufficiale la risoluzione del contratto con palladino il comunicato del club

La Fiorentina scrive un nuovo capitolo della sua storia, ufficializzando la risoluzione del contratto con Raffaele Palladino. Dopo sole poche settimane dal divorzio, il club fiorentino punta a un rilancio strategico in vista della prossima stagione. Questa decisione riflette un trend sempre piĂą comune nel calcio moderno: la ricerca di identitĂ e successi immediati. SarĂ interessante vedere chi siederĂ sulla panchina viola per riprendere il cammino verso l'Europa!

Firenze, 30 maggio 2025 – Si è concluso nella mattinata odierna, in modo ufficiale, il rapporto tra Raffaele Palladino e la Fiorentina. Dopo le dimissioni di mercoledì mattina, sono serviti un paio di giorni ai legali delle parti per mettere nero su bianco la separazione, visto che il tecnico aveva ancora due anni di contratto con il club viola. Palladino e la Fiorentina: tra successi e contestazioni dei tifosi "ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff ". Questo lo stringato e freddo comunicato che mette fine in modo definitivo all'esperienza gigliata del tecnico campano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net