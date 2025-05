Fiorentina UFFICIALE | De Gea resta a Firenze! I dettagli del rinnovo del portiere spagnolo della Viola

David De Gea continua la sua avventura a Firenze! La Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo del portiere spagnolo fino al 2028, un segnale chiaro di ambizione in un campionato dove le squadre puntano sempre più su talenti esperti. La scelta di confermare un grande nome come De Gea non solo rinforza la difesa viola, ma pone Firenze al centro del calcio europeo, attirando l'attenzione su progetti ambiziosi e una nuova era.

Con un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha annunciato il rinnovo di David De Gea. Il portiere spagnolo classe 1990, resterà a Firenze fino al 30 giugno 2028. Passato da Atletico Madrid e Manchester United, dopo un anno fermo, ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, UFFICIALE: De Gea resta a Firenze! I dettagli del rinnovo del portiere spagnolo della Viola

