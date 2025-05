Fiorentina risolto consensualmente il contratto con Palladino

La Fiorentina volta pagina: Raffaele Palladino non è più il suo allenatore. Una rescissione consensuale che segna l'ennesimo giro di giostra nel mondo del calcio, dove le scelte strategiche si riflettono su progetti a lungo termine. In un contesto di continue evoluzioni, la Fiorentina punta a rinvigorire la propria stagione. Chi sarà il prossimo a sedersi sulla panchina viola? La curiosità cresce e i tifosi aspettano risposte!

Dopo le dimissioni di pochi giorni fa, è arrivata la rescissione consensuale del contratto che legava Raffaele Palladino alla Fiorentina, nonostante un rinnovo firmato fino al 2027. Mancava soltanto l’ufficialità, che è arrivata questa mattina: Raffaele Palladino non è più l’allenatore della Fiorentina. L’ex allenatore del Monza e la società viola hanno risolto consensualmente il contratto che legava il club al tecnico campano e al suo staff. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it