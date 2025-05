Fiorentina Primavera non basta il cuore dei baby viola Lo Scudetto lo vince l' Inter

Un cuore grande ma non sufficiente: la Fiorentina Primavera si arrende all'Inter, che conquista il titolo di campione. Ma non è solo il risultato a far riflettere: il settore giovanile viola sta crescendo, mostrando potenzialità promettenti. In un calcio che valorizza sempre più i giovani talenti, Firenze può sperare in un futuro brillante. La sfida continua, e il sogno di uno scudetto non svanisce!

Firenze, 30 maggio 2025 - Niente da fare per la Fiorentina Primavera, che al Viola Park si arrende all' Inter vittoriosa per 3-0 davanti a 1.500 spettatori e vince lo Scudetto di categoria. Galloppa se la gioca con il classico 3-5-2 che ha caratterizzato la seconda parte di stagione. In porta Leonardelli, davanti a lui il terzetto composto da Kouadio, Baroncelli e Romani. Trapani e Scuderi sulle corsie laterali, in mediana Keita, Gudelevicius e Harder. In attacco Rubino a sostegno di Tarantino. Avvio lento, con Rubino che spreca la primissima occasione, ma al 21' l'Inter sblocca il risultato alla prima azione offensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina Primavera, non basta il cuore dei baby viola. Lo Scudetto lo vince l'Inter

Fiorentina-Roma semifinale scudetto Primavera, caos negli spogliatoi tra Zaniolo e i romanisti

Firenze, 26 maggio 2025 – Dopo la sconfitta per 2-1 della Roma Primavera contro la Fiorentina nella semifinale dello scudetto, gli spogliatoi sono stati teatro di tensioni tra Nicolò Zaniolo e i giovani romanisti.

