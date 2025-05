Fiorentina le mosse della società | viola in seconda fascia il nome è quello di Stefano Pioli

La Fiorentina si trova a un bivio cruciale: le dimissioni di Palladino hanno scosso i piani della società, ma ora il nome di Stefano Pioli rinasce con forza. In un calcio sempre più competitivo, la scelta dell'allenatore giusto potrebbe essere la chiave per tornare a brillare in Europa. La tensione cresce mentre la dirigenza lavora per ricostruire un'identità. Chi sarà in grado di riportare la viola ai fasti di un tempo?

Firenze, 30 maggio 2025 – Le inattese dimissioni di Palladino, a cui la Fiorentina non era certo preparata, rallenteranno la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione. Nonostante l’area tecnica fin da mercoledì si sia messa alla ricerca di un sostituto del mister campano), la sensazione che emerge forte e chiara dal quartier generale di Bagno a Ripoli è che - esattamente come accadrà per il mercato - la società di Commisso si trovi in una sorta di ideale « seconda fascia » nella scelta della guida tecnica. Soltanto quando, cioè, le prime della classe in Italia (Juventus, eventualmente Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta) avranno annunciato il loro nuovo allenatore, la Fiorentina potrà affondare a sua volta il colpo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, le mosse della società: viola in “seconda fascia”, il nome è quello di Stefano Pioli

