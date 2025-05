Fiorentina Inter Primavera LIVE | cronaca risultato e tabellino della finale Scudetto

La finale Scudetto Primavera tra Fiorentina e Inter è l'evento che tutti gli appassionati di calcio giovanile stanno aspettando! I nerazzurri, dopo una stagione straordinaria conclusa al secondo posto, si preparano a sfidare i viola in una partita che promette emozioni forti. Sarà l'occasione per scoprire i prossimi talenti del calcio italiano: chi porterà a casa il trofeo? Segui la diretta e non perderti neanche un’azione!

di Marco Blasi . Segui con noi la diretta testuale. Dopo aver concluso una brillante regular season al secondo posto con 74 punti, la formazione Primavera dell’ Inter guidata da Andrea Zanchetta, dopo la grande vittoria ai rigori in semifinale contro il Sassuolo, si gioca la finale che vale lo Scudetto. Alle 20:30 i nerazzurri sfideranno la Fiorentina nell’ultima partita dell’anno. Segui con noi la diretta testuale del match: CRONACA. Calcio d’inizio alle 20:30 FIORENTINA INTER PRIMAVERA, IL TABELLINO. FIORENTINA (3-5-2): 22 Leonardelli; 17 Romani, 3 Baroncelli, 26 Kouadio; 19 Trapani, 6 Gudelevicious, 16 Keita, 8 Harder, 31 Scuderi; 9 Tarantino, 11 Rubino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fiorentina Inter Primavera LIVE: cronaca, risultato e tabellino della finale Scudetto

Risultati Serie A LIVE: la Roma torna in vantaggio contro il Milan, Fiorentina avanti contro il Bologna, la Lazio pareggia contro l’Inter

Buona domenica di calcio con la Serie A: la Roma torna in vantaggio contro il Milan, la Fiorentina è avanti contro il Bologna, mentre la Lazio pareggia contro l'Inter.

