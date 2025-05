Fiorentina-Inter Primavera | dove vederla orario e probabili formazioni

La finale playoff del campionato U20 tra Fiorentina e Inter Primavera è un evento da non perdere! Al Viola Park di Firenze, i giovani talenti si sfideranno per la gloria. In un momento in cui il calcio giovanile sta vivendo una nuova era di visibilità e interesse, questa partita rappresenta l'opportunità per scoprire le future stelle del nostro calcio. Scopri come seguirla e preparati a emozionarti!

Al Viola Park va in scena la finale playoff del campionato U20 tra Fiorentina-Inter Primavera: le ultime di formazione con orario e dove vederla Al Viola Park di Firenze va in scena la finale playoff del campionato U20 tra Fiorentina-Inter Primavera. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Sassuolo-Roma Primavera, le probabili . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina-Inter Primavera: dove vederla, orario e probabili formazioni

