L'Inter Primavera si laurea campione d'Italia con una vittoria convincente contro la Fiorentina, dimostrando che il futuro del calcio italiano è luminoso. Calligaris e Berenbruch sono i protagonisti di questo trionfo, con parate decisive e gol che segnano il destino della finale. In un'epoca in cui i giovani talenti emergono, questa vittoria rappresenta un segnale forte: il talento non ha età e l'Inter lo sa bene. Scopri le pagelle e immergiti nel racconto di una giornata

L’Inter Primavera vince lo scudetto e lo fa grazie al 3-0 contro la Fiorentina nella finale del Viola Park. Calligaris fa le parate decisive nel momento più importante, Berenbruch mette la firma. Le pagelle del match. Calligaris 8: Le due parate al minuto 76 sono decisive per il successo dell’Inter. Prima su Braschi, poi la croce come Joe Hart su Balbo in area di rigore. Fiorentina-Inter Primavera, pagelle – DIFESA. Aidoo 6.5: La solita catena di destra funziona, lui e De Pieri spingono e creano occasioni. Peccato per l’ammonizione, che lo porta ad uscire prima dal campo. – dal 64? Della Mora 6: Non corre mai un pericolo, lascia libero spazio a De Pieri e dà maggiore attenzione alla fase difensiva. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fiorentina-Inter Primavera 0-3, pagelle: Berenbruch e un altro da 8!

Firenze, 26 maggio 2025 – Dopo la sconfitta per 2-1 della Roma Primavera contro la Fiorentina nella semifinale dello scudetto, gli spogliatoi sono stati teatro di tensioni tra Nicolò Zaniolo e i giovani romanisti.

