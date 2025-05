Fiorentina Inter Primavera 0-3 LIVE | La Primavera dell’Inter è Campione d’Italia!

L'Inter Primavera trionfa e conquista il titolo di campione d'Italia battendo la Fiorentina 3-0 in finale! Un successo che non solo consacra il talento dei giovani nerazzurri, ma sottolinea anche l’importanza della formazione giovanile nel calcio italiano. Con un'ottima stagione alle spalle, i ragazzi di Zanchetta dimostrano che il futuro dell'Inter è luminoso. Non perdere l'occasione di scoprire i nomi che potrebbero brillare in Serie A!

di Marco Blasi Fiorentina Inter Primavera LIVE: cronaca, risultato e tabellino della finale Scudetto. Segui con noi la diretta testuale. Dopo aver concluso una brillante regular season al secondo posto con 74 punti, la formazione Primavera dell’ Inter guidata da Andrea Zanchetta, dopo la grande vittoria ai rigori in semifinale contro il Sassuolo, si gioca la finale che vale lo Scudetto. Alle 20:30 i nerazzurri sfideranno la Fiorentina nell’ultima partita dell’anno. Segui con noi la diretta testuale del match: CRONACA. INIZIA LA FINALE 10? Primi dieci minuti di studio tra le due squadre. 22? GOOOOOOOOOOOLLLL INTER!! Traversa di Re Cecconi, poi un batti e ribatti clamoroso in area e infine la zampata decisiva di Bovo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fiorentina Inter Primavera 0-3 LIVE: La Primavera dell’Inter è Campione d’Italia!

Arbitro Cesena Inter Primavera: la designazione ufficiale

L'Arbitro Cesena ha ufficializzato la designazione per l'ultima gara di campionato della Primavera, che vede protagonista l'Inter di Zanchetta.

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Inter Primavera 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Primavera, questa sera la finale Scudetto tra Inter e Fiorentina; Finale Primavera Fiorentina-Inter dove vederla: Sportitalia Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Coppa Italia Femminile Primavera, ecco il quadro delle semifinali: domenica 1° giugno Fiorentina-Inter e Juventus-Sassuolo, finale domenica 8 a Tirrenia; DOMANI SI GIOCA LA FINALE. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-3: LAVEELLIIIIIIIIIIII

Segnala inter-news.it: Inizia il Live di Fiorentina-Inter Primavera, partita valida per la finale scudetto. 90 minuti più eventuali rigori e sapremo finalmente la vincitrice - Leggi su Inter-News ...

LIVE PRIMAVERA - Fiorentina-Inter 0-1, 62': dentro Della Mora e Zanchetta, fuori Aidoo e Bovo

Secondo msn.com: --- LIVE --- FIORENTINA-INTER 0-1 20' Bovo (I) 62' - Doppio cambio per l'Inter: dentro Della Mora e Zanchetta, fuori Aidoo e Bovo. 58' - Botta al collo per Spinaccè, che proseguirà il resto della gara ...

LIVE Primavera, Fiorentina-Inter 0-2: cross di Cocchi, zampata di Berenbruch!

fcinter1908.it scrive: I viola di Galloppa e i nerazzurri di Zanchetta si giocano il titolo di categoria: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ...