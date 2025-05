Fiorentina-Inter Primavera 0-3 il tabellino della finale Scudetto

L'Inter Primavera conquista il suo undicesimo scudetto, battendo la Fiorentina 3-0 in una finale che ha messo in luce il talento dei giovani nerazzurri. Un risultato che non solo celebra una squadra, ma segna un momento cruciale nel panorama calcistico giovanile italiano, sempre più competitivo. L’Inter dimostra che investire sui giovani porta a risultati concreti: chi sarà il prossimo talento a brillare?

Si è chiusa la lotta scudetto: l’Inter Primavera di Andrea Zanchetta vince lo scudetto per l’undicesima volta nella propria storia. Tre gli scudetti vinti proprio ai danni della Fiorentina che nonostante una bella cavalcata, cade 3-0 in casa al Viola Park. VITTORIA – L’ Inter Primavera vince l’undicesimo scudetto Primavera della propria storia. I nerazzurri, dopo una cavalcata impegnativa, conclude la corsa con il tricolore sul petto. Finale scudetto al Viola Park quasi a senso unico. Dopo un primo momento di studio, la sblocca Bovo al 22? del primo tempo. Nella ripresa, nonostante l’attacco della Fiorentina, l’Inter riesce a reggere il ritmo e nel finale la chiude con due sigilli. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fiorentina-Inter Primavera 0-3, il tabellino della finale Scudetto

Fiorentina-Roma semifinale scudetto Primavera, caos negli spogliatoi tra Zaniolo e i romanisti

Firenze, 26 maggio 2025 – Dopo la sconfitta per 2-1 della Roma Primavera contro la Fiorentina nella semifinale dello scudetto, gli spogliatoi sono stati teatro di tensioni tra Nicolò Zaniolo e i giovani romanisti.

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Inter Primavera 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Primavera, questa sera la finale Scudetto tra Inter e Fiorentina; Coppa Italia Femminile Primavera, ecco il quadro delle semifinali: domenica 1° giugno Fiorentina-Inter e Juventus-Sassuolo, finale domenica 8 a Tirrenia; DOMANI SI GIOCA LA FINALE; Finale Primavera Fiorentina-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L'Inter vince lo scudetto Primavera: 3-0 alla Fiorentina, Berenbruch migliore in campo

Scrive msn.com: Al Viola Park di Bagno a Ripoli l`Inter Primavera di Andrea Zanchetta conquista il suo undicesimo Scudetto di categoria con una vittoria netta per 3-0 contro la.

Fiorentina-Inter Primavera 0-3: risultato e gol. Scudetto ai nerazzurri

Segnala sport.sky.it: L'Inter Primavera vince lo scudetto 2024-25 battendo in finale per 3-0 la Fiorentina. Partita aperta da un gol di Bovo nel primo tempo. Nella ripresa i nerazzurri hanno legittimato il successo ...

Inter Primavera-Fiorentina(3-0): l’Inter è campione d’Italia

Lo riporta milanosportiva.com: Inter Primavera-Fiorentina 3-0: nerazzurri campioni d’Italia con i gol di Bovo, Berenbruch e Lavelli nella finale Scudetto.