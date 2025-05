Fiorentina Inter Primavera 0-1 LIVE | Bovo apre le marcature! Vantaggio nerazzurro al Viola Park

La finale di Scudetto Primavera tra Fiorentina e Inter si infiamma al Viola Park! Con il gol di Bovo, i nerazzurri prendono il vantaggio, mostrando la forza di una squadra che ha saputo brillare in tutto il campionato. Questo momento rappresenta non solo una chiusura di stagione, ma un segnale importante per i giovani talenti del calcio italiano. Chi riuscirà a conquistare il tricolore? Non perdere nemmeno un minuto della diretta!

di Marco Blasi Fiorentina Inter Primavera LIVE: cronaca, risultato e tabellino della finale Scudetto. Segui con noi la diretta testuale. Dopo aver concluso una brillante regular season al secondo posto con 74 punti, la formazione Primavera dell' Inter  guidata da Andrea Zanchetta, dopo la grande vittoria ai rigori in semifinale contro il Sassuolo, si gioca la finale che vale lo Scudetto. Alle 20:30 i nerazzurri sfideranno la Fiorentina nell'ultima partita dell'anno. Segui con noi la diretta testuale del match: CRONACA. INIZIA LA FINALE 10? Primi dieci minuti di studio tra le due squadre. 22? GOOOOOOOOOOOLLLL INTER!! Traversa di Re Cecconi, poi un batti e ribatti clamoroso in area e infine la zampata decisiva di Bovo.

Risultati Serie A LIVE: la Roma torna in vantaggio contro il Milan, Fiorentina avanti contro il Bologna, la Lazio pareggia contro l’Inter

Buona domenica di calcio con la Serie A: la Roma torna in vantaggio contro il Milan, la Fiorentina è avanti contro il Bologna, mentre la Lazio pareggia contro l'Inter.

LIVE PRIMAVERA - Fiorentina-Inter 0-1, 20': GOOOOOLLLLL DELL'INTEEEERRRRR! BOVOOOOOOOOOOOO!!!

Secondo msn.com: --- LIVE --- FIORENTINA-INTER 0-1 20' Bovo (I) 20' - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTEEEEEEEERRRRRR! BOVOOOOOOOOOOOO!!! NERAZZURRI IN VANTAGGIO! 15' - Fase di studio. In questo momento della gara le du ...

