Fiorentina-Inter Primavera 0-1 al 45? | Bovo mette la firma Spinacce ci va vicino!

Questa sera al Viola Park si decide tutto: Fiorentina-Inter Primavera in campo per giocarsi lo scudetto. Dopo un sostanziale equilibrio, i nerazzurri sbloccano la gara al 20?. PRIMO TEMPO – Dopo aver avuto la meglio nella semifinale contro il Sassuolo martedì scorso, la squadra di Andrea Zanchetta scende in campo alle 20.30 per disputare l’ultimissimo atto del campo. La tensione non può che essere alle stelle, perché Fiorentina-Inter Primavera decreterà la vincitrice dello scudetto 20242025. La sfida appare sin dai primi minuti piuttosto equilibrata, con dei ritmi bassi e davvero poche occasioni pericolose. 🔗 Leggi su Inter-news.it