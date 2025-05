Fiorentina-Inter finale Scudetto Primavera dove vederla oggi in TV e streaming | canale in chiaro

Oggi è il giorno della finale scudetto Primavera tra Fiorentina e Inter, una sfida che promette di essere elettrizzante! Il match si svolgerà al Viola Park alle 20:30. Questo evento non è solo un confronto tra giovani talenti, ma anche un'opportunità per vedere il futuro del calcio italiano in azione. Non perdere l’occasione di seguire la diretta in chiaro! Scopri dove guardarla e prepara i popcorn per una serata da campioni!

Fiorentina-Inter è la finale che assegna lo Scudetto Primavera: si gioca al Viola Park oggi, 30 maggio 2025, con fischio d'inizio alle ore 20:30. Dove vederla oggi in TV e streaming, le ultime notizie sulle formazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Fiorentina-Inter finale Scudetto Primavera, dove vederla oggi in TV e streaming: canale in chiaro

Fiorentina, Palladino polemico: «Primo gol da annullare, episodio chiaro! Oggi un’altra batosta dopo l’Europa, ora…»

Nel post partita della sconfitta per 2-1 contro il Venezia, Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha espresso il suo disappunto riguardo a un presunto episodio arbitrale.

