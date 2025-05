Fiorentina Delio Rossi | L’addio di Palladino è strano deve essere successo qualcosa; dimissioni Pradé? No sarebbe ingiusto

La Fiorentina è nel pieno di un turbine di emozioni e cambiamenti. L'addio di Raffaele Palladino, avvenuto in modo improvviso, fa temere che qualcosa di più profondo stia accadendo. Delio Rossi esprime preoccupazione per la situazione, e le dimissioni di Pradè potrebbero essere dietro l'angolo. In un calcio sempre più imprevedibile, la tensione in casa viola solleva interrogativi su futuri equilibri e strategie. Sarà un turning point decisivo?

Fiorentina, le parole di Delio Rossi sulle dimissioni di Raffaele Palladino e quelle possibili di Pradè in dirigenza La situazione in casa Fiorentina è sempre più tesa. Raffaele Palladino ha lasciato la panchina, risolvendo consensualmente il contratto con la società. Una decisione improvvisa, che ha scosso un ambiente già turbato e acceso ulteriormente il dibattito .

Fiorentina, Palladino polemico: «Primo gol da annullare, episodio chiaro! Oggi un’altra batosta dopo l’Europa, ora…»

Nel post partita della sconfitta per 2-1 contro il Venezia, Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha espresso il suo disappunto riguardo a un presunto episodio arbitrale.

