Fiorentina | De Gea rinnova in viola fino al 2028 Per 3 milioni l’anno

David De Gea, il portiere spagnolo diventato simbolo della Fiorentina, rinnova fino al 2028! Con un ingaggio di 3 milioni l'anno, la scelta di prolungare il suo contratto non solo dimostra la fiducia nel suo talento, ma segna anche un passo importante per la crescita del club. In un campionato sempre più competitivo, avere un leader in campo come De Gea potrebbe rivelarsi la chiave per raggiungere nuovi traguardi. Sarà lui il protagonista della rinascita viola?

Fiorentina, Comuzzo rinnova ma il mercato resta in agguato. C'è la Juve in pole

La Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo di Comuzzo, un passo significativo in un periodo complicato per la squadra.

Porta viola blindata: De Gea rinnova con la Fiorentina fino al 2028

Calcio: Fiorentina, De Gea rinnova fino al 2028

Rinnovo De Gea, è UFFICIALE: dettagli e comunicato della Fiorentina

