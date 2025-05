Fiorentina De Gea rinnova | c’è l’accordo fino al 2028

La Fiorentina ha ricevuto un'importante iniezione di fiducia con il rinnovo di David De Gea fino al 2028. In un periodo di sfide, l'ex portiere del Manchester United rappresenta non solo un valore tecnico ma anche una figura simbolo per la rinascita del club fiorentino. Questo accordo segna un passo decisivo verso il consolidamento della squadra e dimostra l'ambizione di Commisso di riportare i viola tra i grandi del calcio italiano. Non è solo un rinnovo, è una dichiarazione d'intenti!

Firenze, 31 maggio 2025 – Nel momento forse più delicato della storia recente della Fiorentina targata Rocco Commisso, in casa viola una buona notizia. In serata infatti è arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto di David De Gea, che ha esteso il suo accordo con il club di Commisso fino al 2028, dando così seguito all’iniziale proposta di rinnovo che l’area tecnica già da tempo gli aveva sottoposto. Tutti i possibili dubbi che l’estremo difensore aveva covato negli ultimi giorni (sibillino era stato il post su Instagram, pubblicato dopo la vittoria di Udine, dove l’ex United aveva detto esplicitamente di aver bisogno di “tempo per riflettere”) sono stati infatti fugati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, De Gea rinnova: c’è l’accordo fino al 2028

Fiorentina, Comuzzo rinnova ma il mercato resta in agguato. C'è la Juve in pole

La Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo di Comuzzo, un passo significativo in un periodo complicato per la squadra.

