Fiorentina accordo con De Gea per il rinnovo | i dettagli

La Fiorentina si prepara a scrivere un nuovo capitolo con David De Gea. Il portiere spagnolo, simbolo di esperienza e talento, è vicino al rinnovo del contratto, confermando la strategia del club di puntare su leader carismatici per il futuro. In un calcio sempre più dominato dai giovani, mantenere un fenomeno come De Gea permette alla Fiorentina di stabilire un mix perfetto tra esperienza e ambizione. Restate sintonizzati!

Palladino, rinnovo e poi in bilico? Pradè dopo Venezia-Fiorentina: "Faremo delle valutazioni"

Dopo la sconfitta contro il Venezia, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato dichiarazioni significative sulla situazione attuale della squadra.

Si legge su calciomercato.com: David De Gea e la Fiorentina andranno avanti insieme. Il portiere spagnolo è vicino al rinnovo del contratto con il club viola, per chiudere la trattativa mancano.

Lo riporta gazzetta.it: David De Gea sarà un giocatore della Fiorentina fino al 2028. Manca solo l’annuncio ufficiale ma la speranza è diventata realtà e i viola potranno contare su di lui anche per il futuro. Salutato Palla ...

Scrive msn.com: La Fiorentina non ha ancora il nuovo allenatore ma si è assicurata il portiere per il futuro: Davide De Gea ha accettato la proposta del club e ha prolungato il contratto fino al 2028, legando in prat ...