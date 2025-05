Fiorello show su Instagram | Amadeus a Nove stai male | ho chiesto in Rai davvero ti aspettano

Nella frenesia dei social, Fiorello dimostra che basta una diretta Instagram per creare un evento straordinario. Ieri, insieme a grandi nomi come Amadeus e Gianni Morandi, ha lanciato un appello accattivante: "Ti aspettano in Rai!" Questo incontro non solo sottolinea la potenza del mondo digitale, ma anche il desiderio di rinnovare la tv italiana, sempre alla ricerca di quel tocco di magia che solo i veri showman possono dare. Non perderti il prossimo capitolo!

Ieri sera, in una diretta Instagram con Amadeus, Fabrizio Biggio e Gianni Morandi, Fiorello ha invitato Amadeus a tornare in Rai e gli ha assicurato che lo aspettano. A Fiorello, per fare uno show, basta una diretta Instagram. Ieri sera, insieme a Fabrizio Biggio, Amadeus e Gianni Morandi, lo showman ha promosso a modo suo il nuovo programma dell'amico Amadeus e lanciato qualche frecciata alla Rai. Gli ascolti bassi e The Cage Fiorello ha iniziato prendendo in giro Amadeus: "Sapete che lui è un po' in difficoltĂ con il suo programma, io lo vedo sempre. Adesso c'è il programma nuovo The Cage che parte l'otto giugno". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Fiorello show su Instagram: "Amadeus, a Nove stai male: ho chiesto in Rai, davvero, ti aspettano"

Fiorello condurrĂ Domenica In? Cosa ha detto in diretta su Instagram

Fiorello ha sorpreso i fan annunciando in diretta su Instagram che potrebbe condurre “Domenica In” dopo Mara Venier.

Fiorello: «Amadeus al Nove non sta bene e in Rai lo riprenderebbero subito. Sanremo? Prima c'è Stefano De Martino, poi...»

Fiorello vuole Amadeus di nuovo in Rai: “A Sanremo dopo De Martino”

Fiorello prende in giro Amadeus per i bassi ascolti e lo invita a tornare in Rai

