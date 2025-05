Fiorello imbarazza Amadeus la folle live social su come lo fa tornare in Rai e a Sanremo | Guarda quanta gente | non sono più abituato – Il video

Fiorello continua a stupire con le sue dirette social, trasformando il suo profilo in un palcoscenico virtuale che attira l’attenzione di migliaia di fan. Nell’ultima live, ha imbarazzato Amadeus parlando del suo ritorno in Rai e a Sanremo, mentre Gianni Morandi e Biggio facevano da spalla. Con la sua irresistibile ironia, Fiorello dimostra che, nel panorama televisivo attuale, il coinvolgimento diretto del pubblico è fondamentale. Non perderti il prossimo

Sono le dirette social di Fiorello ormai lo show più interessante, forse più del suo nuovo programma «La pennicanza» su Radio2. L’ultima live su Instagram è riuscita a mettere insieme gli amici Gianni Morandi e Amadeus, oltre al fedelissimo Biggio. La diretta raggiunge in pochissimo tempo numeri di tutto rispetto. E Fiorello crea l’occasione per un assist irresistibile per Amadeus, passato al Nove dopo i successi insieme al Festival di Sanremo: «Volevo comunicarvi che ci sono 6500 persone. È un numero grossissimo», dice Fiorello. Amadeus risponde con sarcasmo: «Non sono abituato a questi numeri da un sacco di tempo». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Fiorello imbarazza Amadeus, la folle live social su come lo fa tornare in Rai e a Sanremo: «Guarda quanta gente: non sono più abituato» – Il video

