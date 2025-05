Fiorello e Amadeus show su Instagram e risate sugli ascolti

Fiorello e Amadeus tornano a farci ridere su Instagram, ricordando i momenti iconici del Festival di Sanremo. Con ospiti d'eccezione come Biggio e Gianni Morandi, la diretta ha catturato l’attenzione di 6.500 spettatori, un segnale che il pubblico cerca nuove forme di intrattenimento. Questo evento rispecchia un trend in crescita: il potere dei social nel rinnovare e rivitalizzare i legami tra artisti e fan. Non perdere l'occasione di r

(Adnkronos) – Fiorello show in una live su Instagram, con la partecipazione di Amadeus, Biggio e Gianni Morandi. La diretta riunisce in particolare la coppia che ha caratterizzato un'era del Festival di Sanremo prima del passaggio di Amadeus al Nove. "Volevo comunicarvi che ci sono 6500 persone. E' un numero grossissimo", dice Fiorello riferendosi all'audience .

Fiorello scatenato su Radio2: «Sì sono indagato, ma niente di ufficiale». Il caso sui festini con «escort e cocaina» e la battuta su Amadeus

Fiorello, scatenato su Radio 2, scherza sulla sua presunta indagine, dicendo: «Sì, sono indagato, ma niente di ufficiale».

Fiorello: «Amadeus al Nove non sta bene e in Rai lo riprenderebbero subito. Sanremo? Prima c'è Stefano De Martino»

Fiorello: «Amadeus al Nove non sta bene e in Rai lo riprenderebbero subito. Sanremo? Prima c'è Stefano De Martino, poi...»

