Fiorello a La Pennicanza avverte Emmanuel Macron | Giorgia non è come Brigitte

Fiorello, nel suo inconfondibile stile, lancia un avvertimento a Emmanuel Macron: "Giorgia non è come Brigitte". La Pennicanza si conferma un palcoscenico di ironia e attualità, affrontando temi delicati con un sorriso. In un'epoca in cui la politica si intreccia sempre più con la vita quotidiana, le parole di Fiorello ci ricordano che anche i leader mondiali devono fare i conti con le relazioni personali. Un mix esplosivo di comedy e commento sociale!

Nella puntata di Radio2 Radio Show – La Pennicanza del 29 maggio Fiorello lancia un avvertimento a Emmanuel Macron, dopo che il Presidente francese è stato schiaffeggiato in mondo visione da sua moglie Brigitte. Fiorello, l’avvertimento a Macron. Fiorello e Biggio continuano a mietere successo con il programma La Pennicanz a, in onda su Rai Radio 2 dalle 13.45, da lunedì al venerdì. I due non risparmiano nessuno con la loro ironia. Se Stefano De Martino e Amadeus sono i protagonisti preferiti della satira sullo spettacolo e in particolare sulla Rai, non mancano i riferimenti alla politica, italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza avverte Emmanuel Macron: “Giorgia non è come Brigitte”

