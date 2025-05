Finto corriere rapina casa di noto professionista ad Aversa | terrore per moglie e domestica

Un finto corriere, con il sorriso e una busta in mano, ha trasformato un tranquillo martedì ad Aversa in un incubo. Questa rapina, avvenuta in casa di un noto professionista, non è solo un fatto di cronaca: mette in luce il crescente fenomeno delle truffe mascherate in un'epoca di vulnerabilità. In un contesto dove la sicurezza domestica diventa fondamentale, l'astuzia criminale si fa sempre più sofisticata. Attenzione là fuori!

Si è presentato come un semplice corriere, con in mano una busta e un tono rassicurante. Ma dietro quella facciata si celava un rapinatore. È quanto accaduto nella tarda mattinata di martedì 27 maggio nell'abitazione di un noto professionista di Aversa, figura di spicco anche per un passato in ambito politico.

