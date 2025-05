Finto carabiniere ruba soldi e oro a un’anziana | “Suo figlio ha provocato un incidente deve pagare”

Una truffa che colpisce il cuore del nostro tessuto sociale: un 34enne, spacciandosi per carabiniere, ha derubato un'anziana. Questo episodio non è isolato, ma fa parte di un trend allarmante di raggiri ai danni delle persone più vulnerabili. La sicurezza deve tornare al centro della nostra comunità, e ogni segnale di allerta è cruciale. Come possiamo proteggere i nostri cari da simili inganni? La risposta è nella prevenzione e nella consapevolezza.

Dovrà obbligatoriamente dimorare nel Comune di Napoli un 34enne che ha derubato un'anziana di soldi e oro. Si è finto un carabiniere e ha inscenato la truffa dell'incidente in realtà mai esistito. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Finto carabiniere ruba soldi e oro a un’anziana: “Suo figlio ha provocato un incidente, deve pagare”

Ultra 90enne sventa la truffa e fa arrestare il finto carabiniere

Un coraggioso ultra 90enne di Rimini ha dimostrato che la saggezza battendo i malintenzionati: nel tentativo di truffarlo, un finto carabiniere ha bussato alla sua porta, ma l'anziano non si è fatto ingannare.

Cerca Video su questo argomento: Finto Carabiniere Ruba Soldi Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Altra truffa del finto carabiniere, anziana raggirata a Sersale: quanti soldi le sono stati rubati; Finto carabiniere truffa 90enne a Cetraro: portati via soldi e gioielli; Petralia Sottana, si finge carabiniere e truffa una donna: denunciato; In trasferta per la truffa del finto carabiniere. Arrestati due campani. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Finto carabiniere si fa consegnare soldi e gioielli da anziano: arrestato 23enne

Riporta grandangoloagrigento.it: Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un 23enne di Catania accusato di una truffa a una coppia di anziani coniugi di Sommatino, in provincia di Caltanissetta con il metodo del falso car ...

Altra truffa del finto carabiniere, anziana raggirata a Sersale: quanti soldi le sono stati rubati

Secondo virgilio.it: Due giovani arrestati a Sersale per truffa ai danni di un'anziana. Fingevano incidenti per estorcere denaro e preziosi.

Un'anziana è stata truffata da finto carabiniere e falso avvocato

romatoday.it scrive: Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, l’uomo è stato arrestato e condotto nelle aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo. Il tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento e disposto per ...