Finta email di Booking com promette un rimborso | scatta l’allerta truffa tra gli host del Lago di Como

Attenzione, host del Lago di Como: una nuova truffa via email sta affollando le vostre caselle. Un falso messaggio di Booking.com promette un rimborso di 435 euro per presunte "commissioni in sospeso". Questo non è solo un attacco mirato, ma un chiaro segnale di come la digitalizzazione porti con sé inevitabili insidie. Non cadete nella trappola! Verificate sempre l'origine dei messaggi e proteggete la vostra attività.

Una nuova truffa via email sta circolando in queste ore tra gli host del Lago di Como. Il messaggio – apparentemente inviato da Booking.com – annuncia il tentativo fallito di accreditare 435 euro per “commissioni in sospeso” relative agli anni 2022 e 2023. L’oggetto della mail è “Re: Modulo. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Finta email di Booking.com promette un rimborso: scatta l’allerta truffa tra gli host del Lago di Como

