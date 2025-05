Fino a 4 anni di carcere per chi uccide un animale multa da 5 a 10mila euro per l' abbandono | le nuove misure sono legge

Il Senato ha dato il via libera a misure severissime contro il maltrattamento animale: fino a 4 anni di carcere e multe fino a 10.000 euro per chi abbandona un animale. Una vittoria per la tutela dei diritti degli animali, in linea con un crescente movimento sociale che chiede maggior rispetto e protezione. Un passo avanti che non solo punisce ma educa: gli animali meritano una vita dignitosa e sicura!

Pugno duro contro chi maltratta o sevizia gli animali. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge "per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali" di cui √® prima firmataria la parlamentare di Noi Moderati Michela Brambilla. Il testo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ¬© Messinatoday.it - Fino a 4 anni di carcere per chi uccide un animale, multa da 5 a 10mila euro per l'abbandono: le nuove misure sono legge

Fino a 4 anni di carcere per chi uccide un animale, multa da 5 a 10mila euro per l'abbandono: le nuove misure sono legge; Dieselgate: condanne fino a 4 anni e mezzo di carcere per 4 ex dirigenti Volkswagen; Il Senato approva ddl per i reati contro gli animali, ecco che cosa prevede la nuova legge; Carcere e multe per chi maltratta gli animali, Michela Brambilla: «Riforma storica, la fine dell'impunità che ha regnato per anni».

Animali, carcere fino a 4 anni per chi li maltratta o uccide. Inasprite le pene per i combattimenti clandestini e i traffici illegali

Il cane legato alla catena, sotto il sole, non potrà più essere ignorato. Così come chi scarica un gatto in autostrada o chi traffica cuccioli come pacchi postali.

Carcere fino a quattro anni per chi commette reati contro gli animali, approvata la legge

Il ddl Animali è un cambio di prospettiva che mette finalmente l'animale come essere senziente al centro delle tutele giuridiche, come previsto dalla modifica dell'articolo 9 della Costituzione.

VIDEO | Approvata la ‚Äėlegge Brambilla‚Äô: multe e carcere fino a 4 anni per chi maltratta gli animali

La "legge Brambilla": una riforma storica, attesa da vent'anni, che rende finalmente giustizia agli animali. Con un radicale cambio di prospettiva