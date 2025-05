Finiscono i 130 giorni del mandato di Elon Musk alla Casa Bianca Trump gli dona una chiave d' oro

Il breve ma intenso mandato di Elon Musk alla Casa Bianca si conclude con un gesto simbolico: Donald Trump gli regala una chiave d'oro. Questo evento non è solo un omaggio, ma segna un nuovo capitolo nella fusione tra tecnologia e governance. In un'epoca in cui l'innovazione è fondamentale per affrontare le sfide globali, cosa ci riserverà il futuro? La sinergia tra potere e innovazione è appena iniziata!

(Agenzia Vista) Usa, 30 maggio 2025 Il Presidente Usa Donad Trump ha donato una chiave d'oro ad Elon Musk durante la conferenza stampa di saluto per la fine dei suoi 130 giorni di mandato al Doge, il dipartimento governativo per il taglio dei costi. I due tycoon si erano accordati per un incarico a termine. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Finiscono i 130 giorni del mandato di Elon Musk alla Casa Bianca, Trump gli dona una chiave d'oro

