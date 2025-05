Fincantieri avvia i corsi di italiano per lavoratori stranieri

Fincantieri lancia corsi di italiano per i lavoratori stranieri: un passo fondamentale non solo per favorire l'integrazione, ma anche per garantire la sicurezza sul lavoro. In situazioni di emergenza, una comunicazione chiara può fare la differenza. Questo trend di attenzione alla formazione linguistica si allinea con l’idea che un ambiente di lavoro inclusivo migliora la produttività e il benessere di tutti. Una mossa strategica che valorizza diversità e competenze!

Conoscere l'italiano non è solo una questione di integrazione ma anche, sul posto di lavoro, di sicurezza: permette, ad esempio, di comunicare in modo comprensibile e rapido in caso di emergenza. Per questo la Fincantieri ha avviato dei corsi di lingua rivolti ai propri addetti di origine.

