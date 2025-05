Finale di Champions Spinelli ritrova Donnarumma | un lungo percorso insieme dalla Nazionale al Psg

Nella finale di Champions League, Gianluca Spinelli non affronta solo una sfida sportiva, ma un viaggio emozionante nel suo passato. Con il Paris Saint-Germain, ritroverĂ Gianluigi Donnarumma, un portiere che ha condiviso con lui momenti indimenticabili. Questo scontro segna l'incrocio tra passato e presente, evidenziando quanto le relazioni nel calcio siano profonde. Chi avrĂ la meglio? La tensione aumenta, e con essa l'attesa per un match memorabile!

Per Gianluca Spinelli, quella che si giocherĂ tra Inter e Paris Saint-Germain non sarĂ una finale di Champions League come le altre., come scrive L’Equipe oggi. L’attuale preparatore dei portieri nerazzurro si troverĂ di fronte un pezzo importante del suo passato recente: il Psg, club in cui ha lavorato per anni, e soprattutto Gianluigi Donnarumma, portiere che conosce meglio di chiunque altro. “Da luglio 2023, l’italiano allena i portieri dell’Inter nello staff di Simone Inzaghi, che ha raggiunto dopo cinque stagioni al Psg, ma non passa una settimana senza che si scambi al telefono con “Gigio”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Finale di Champions, Spinelli ritrova Donnarumma: un lungo percorso insieme dalla Nazionale al Psg

