Finale di Champions League | Inter e PSG si sfideranno domani 31 maggio all’Allianz Arena

Il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco, l'Inter e il Paris Saint-Germain si contenderanno il trono d'Europa in una finale storica della Champions League. Un evento che segna un cambio di era: per la prima volta in ventuno anni, le squadre inglesi non saranno protagoniste. Chissà, sarà l’occasione per dare nuova linfa al calcio italiano? Non perdere l’emozione di questa sfida epica!

Una sfida inedita per il trono d'Europa. Sabato 31 maggio 2025, l' Allianz Arena di Monaco di Baviera sarà teatro della finale della 70ª edizione della UEFA Champions League, che vedrà opposte l' Inter e il Paris Saint-Germain. Per la prima volta dopo ventuno anni, la finale non vedrà la partecipazione di squadre inglesi, spagnole o tedesche. Il cammino delle finaliste. L' Inter, guidata da Simone Inzaghi, ha raggiunto la sua settima finale nella massima competizione europea. I nerazzurri hanno vinto il trofeo nel 1964, 1965 e 2010, mentre sono usciti sconfitti nel 1967, 1972 e 2023.

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

PSG-Inter (finale Champions League): orario, dove vederla, probabili formazioni e pronostico

L'Inter affronta il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League 2024-25. Dopo essere stati battuti dal Manchester City due anni fa, i nerazzurri cercano la rivincita per non chiudere la stagi ...

PSG-Inter, programma speciale su Sky Sport per la finale di Champions League

Aggiornamenti, news, collegamenti: copertura totale per la finale tra parigini e nerazzurri a Monaco di Baviera ...

Inzaghi: “All’Inter sto bene, ho tutto quello che voglio. La finale? Concentrazione, non ossessione”

Presentando la finale di Champions League contro il Psg il tecnico allontana l'ipotesi di un suo addio: "Comunque vada la partita, da lunedì si parla di ...