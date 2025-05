Finale Champions l’Inter punta l’ennesimo record storico | il dato

La finale di Champions League è alle porte e l'Inter è pronta a scrivere un'altra pagina di storia! Con un gol in più, i nerazzurri raggiungeranno un record che la consacrerà tra le grandi del calcio europeo. Questo traguardo non è solo un numero, ma il frutto di un lavoro di squadra eccezionale che riflette la rinascita del calcio italiano sulla scena internazionale. Siamo tutti con loro: sarà l'ennesima notte da ricordare!

Finale Champions, l’Inter mette nel mirino l’ennesimo record: i numeri confermano il cammino europeo eccezionale dei nerazzurri. Un ulteriore gol e sarà un nuovo record. Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, le statistiche evidenziano il percorso straordinario dell’Inter in questa edizione della Champions League. Finora, Lautaro Martinez e i suoi compagni hanno segnato 26 reti nella competizione, raggiungendo il loro record di gol in una singola stagione in un importante torneo europeo, eguagliando il risultato del 2002-03. Bastano solo altri 1 gol per sorpassare questo traguardo. Inoltre, l’ Inter di Simone Inzaghi ha realizzato almeno due reti in tutte le sei partite a eliminazione diretta finora giocate, e potrebbe diventare la terza squadra nella storia a farlo in tutte le partite di questa fase, inclusa la finale, dopo il Real Madrid nel 1959-60 (7 gare) e il Milan nel 1993-94 (2 gare). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Finale Champions, l’Inter punta l’ennesimo record storico: il dato

Inter in finale di Champions League 2025: Qualificazione inaspettata e da record

L'Inter ha sorpreso tutti qualificandosi per la finale di Champions League 2025, realizzando una corsa straordinaria e da record.

