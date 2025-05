Finale Champions League l’Inter teme Kvaratskhelia | l’ex Napoli ha già fatto male ai nerazzurri

La finale di Champions League si avvicina e l’Inter ha un avversario da temere: Khvicha Kvaratskhelia. L’ex napoletano, capace di togliere lo scudetto ai nerazzurri due anni fa, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Toccherà a Pavard fermarlo, ma la sfida potrebbe rivelarsi decisiva per il destino dell’Inter. Un match che promette emozioni forti e ricordi indelebili! Chi prevalrà?

Finale Champions League, Kvaratskelia ha già tolto lo scudetto ai nerazzurri due anni fa e ora può ‘castigarli’ di nuovo: toccherà a Pavard fermarlo. La storia di Khvicha Kvaratskhelia è veramente sorprendente. L’ ala georgiana ha vissuto un percorso da protagonista a Napoli, culminato con la finale di Champions League con il PSG, dove affronterà nuovamente l’ Inter, una squadra che gli ha già dato del filo da torcere. Kvara ha avuto un ruolo fondamentale nel conquistare il secondo scudetto del Napoli, realizzando 5 gol e fornendo tre assist durante la Serie A 202425. A gennaio, la sua carriera ha preso una nuova direzione quando ha deciso di trasferirsi a Parigi, rispondendo all’attrazione del Qatar e portando con sé una grande voglia di vittorie. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Finale Champions League, l’Inter teme Kvaratskhelia: l’ex Napoli ha già fatto male ai nerazzurri

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Finale Champions League Inter Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Finale Champions League, PSG-Inter: pronostici, statistiche e curiosità; Finale Champions League 25: PSG-Inter |; Finale di Champions League: dove vedere la partita PSG - Inter sabato in streaming o in chiaro in tv; Finale di Champions League: perché l'Inter ha scelto la terza maglia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

PSG-Inter, le statistiche che fanno tremare i nerazzurri in vista della finale di Champions League

fanpage.it scrive: In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, statistiche, cabala, corsi e ricorsi fanno tremare il popolo nerazzurro ...

Pagina 2 | Luis Enrique non ha paura dell'Inter: "Sono tranquillo. Al Psg per vincere la Champions"

Da tuttosport.com: Il tecnico dei francesi presenta la finale contro i nerazzurri di Simone Inzaghi: ecco le sue parole e quelle del capitano Marquinhos e Dembélé ...

Luis Enrique non ha paura dell'Inter: "Sono tranquillo. Al Psg per vincere la Champions"

Segnala tuttosport.com: Il tecnico dei francesi presenta la finale contro i nerazzurri di Simone Inzaghi: ecco le sue parole e quelle del capitano Marquinhos e Dembélé ...