Finale Champions League 2025 | le probabili formazioni di Psg-Inter

Il 31 maggio 2025, l'Allianz Arena di Monaco di Baviera si trasformerà nel palcoscenico della grande sfida tra PSG e Inter per la finale di Champions League. I francesi puntano a scrivere la loro storia con il primo trofeo, mentre i nerazzurri mirano al quarto sigillo. In un clima di eccitazione globale per il calcio, quale squadra avrà la meglio? Scopri le probabili formazioni e preparati a vivere un'emozione unica!

L'ultimo atto del più importante trofeo continentale andrà in scena sabato 31 maggio alle ore 21 presso l'Allianz Arena di Monaco di Baviera. A contendersi lo scettro d'Europa ci saranno i francesi, a caccia del loro primo titolo, e i nerazzurri che, invece, cercano il quarto sigillo della loro storia. Scopriamo come le due squadre si avvicinano a questa Finale Champions League 2025. FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2025: COME ARRIVANO PSG E INTER Manca solo la classica ciliegina sulla stagione dei francesi che hanno conquistato la Ligue 1, la Supercoppa di Francia e la Coppa nazionale. La squadra di Luis Enrique ha chiuso la prima fase di questa competizione al quindicesimo posto con 13 punti, che sono valsi gli spareggi dove hanno superato senza problemi il Brest vincendo per 3-0 in trasferta e per 7-0 in casa.

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

