finale champions il fioretto di la russa per far vincere l inter ma senza bella ciao

In un mondo dove il tifo si mescola spesso con la politica, le dichiarazioni di Ignazio La Russa sul finale di Champions dell'Inter stanno facendo discutere. La promessa di "tifare Milano" fa eco a un trend di passione sportiva che trascende le rivalità. Ma l'assenza di "Bella Ciao" sorprende: un segnale di come la cultura calcistica possa influenzare anche la sfera pubblica. La sfida è aperta, chi vincerà?

Il presidente del Senato Ignazio La Russa risponde ai giornalisti che gli chiedono a cosa sia disposto per far vincere la Coppa dei Campioni all’Inter. “Cosa sono disposto a fare per far vincere la finale di Champions all’Inter? Ho già detto di tutto, tifare Milano la prima partita, poi a un Giorno da Pecora mi hanno detto che devo fare la barba tricolore, e va bene: bevo poco, non fumo e non intendo fare altri sacrifici. Cantare Bella Ciao? No, ma perché” dice ancora La Russa. . 🔗 Leggi su Lapresse.it