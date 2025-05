Finale ballando con le stelle in diretta con bianca guaccero e wanda nara

Venerdì 30 maggio, "Sognando Ballando con le Stelle" ha chiuso in bellezza la sua stagione su Rai 1. Con Bianca Guaccero e Wanda Nara in diretta, l'emozione era palpabile. La finale ha incoronato un nuovo talento, pronto a brillare nella prossima edizione. Questo show non è solo danza: è un viaggio di sogni e passione, perfettamente in linea con la riscoperta del talento e della creatività che caratterizza il nostro tempo. Non perdere l'energia contagiosa di questo

la finale di "sognando ballando con le stelle" su rai 1. Venerdì 30 maggio si è conclusa la stagione di "Sognando Ballando con le Stelle", trasmissione in onda su Rai 1. La serata, condotta da Milly Carlucci e affiancata da Paolo Belli, ha visto l'assegnazione del titolo al nuovo professionista che parteciperà alla prossima edizione dello show. La finale si è svolta a partire dalle ore 21:35, offrendo un evento ricco di emozioni e spettacolo. la giuria e i protagonisti della serata. La decisione sul vincitore è stata presa da una giuria composta da figure di spicco nel panorama televisivo e del ballo.

CANALE 5: UOMINI E DONNE IN PRIMA SERATA CONTRO LA FINALE DI SOGNANDO BALLANDO

Canale 5 si prepara a sorprendere il pubblico venerdì 30 maggio, schierando in prima serata il celebre dating show "Uomini e Donne" condotto da Maria De Filippi.

